Tosya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ö.Ş. yönetimindeki Kültür ve Turizm Bakanlığına ait kitap yüklü 06 DV 5662 resmi plakalı kamyon, Tosya-Kastamonu yolu Ekincik köyü mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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