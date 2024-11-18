Karadeniz'de sonbahar tüm renkleriyle yaşanıyor

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçeleri Abana ve Bozkurt'un ormanlık alanları sonbaharda yeşilin yanı sıra turuncu, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına ev sahipliği yapıyor.

İlçelerin il merkezine ulaşımının sağlandığı kara yolunun içinden geçtiği ormanlar, bölgeye gelenlere seyrine doyum olmayan bir manzaranın arasından keyifli bir yolculuk yapma imkanı sunuyor.