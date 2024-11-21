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        Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu

        Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 16:37 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:37
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        Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu
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        Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda sis etkili oldu.

        Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklığı düştü.

        Dağın zirvesi ve kayak merkezlerinin bulunduğu noktalarda belirli aralıklarla sis etkili olmaya başladı.

        Şiddetli rüzgarın da etkili olduğu bölgede sis zaman zaman dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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