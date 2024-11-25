Kastamonu'nun 14 ilçesinde eğitime kar engeli

Daha önce kent merkezinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.

Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Hanönü, Küre, Şenpazar ve Tosya ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Azdavay, Daday, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı ve Seydiler ilçelerinde 26 Kasım Salı günü okullar tatil edildi.

Kastamonu'da 7 ilçede taşımalı eğitim okullarında, 7 ilçede ise tüm okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

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