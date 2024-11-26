Cide'de devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu
Kastamonu'nun Cide ilçesinde 25 metrelik uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde 25 metrelik uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Cide-İnebolu kara yolu Sarı köyü yakınlarında Necdet Ercan'ın kullandığı 37 FC 650 plakalı otomobil kontrolden çıkarak 25 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
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