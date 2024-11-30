Kastamonu'da 3 firari hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda ise üç ayrı suçtan kesinleşmiş 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan B.D. yakalandı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, basit yaralama suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. ile mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından 6 yıl 7 ay 32 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B'yi yakaladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.