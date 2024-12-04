Ilgaz Dağı'nda jandarma, kurtarma tatbikatı yaptı

JAK timleri, sezonun açılmasıyla kar araçları, kar motorları ve arama kurtarma köpekleriyle kayak merkezlerinde yaşanabilecek kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma olaylarına müdahale etmek için hazır bekliyor.

Senaryo gereği, telesiyejde mahsur kalan iki kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından kurtarılarak halatlarla indirildi.

Ilgaz Kayak Merkezi'ndeki teleferik hatlarında arıza durumunda mahsur kalanların kurtarılması, kaybolanların bulunması ve yaralananların en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi amacıyla tatbikat düzenlendi.

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