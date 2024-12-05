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        Tosya'da öğrencilere ambulans geçişleri için fermuar sistemi anlatıldı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:00 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:00
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        Tosya'da öğrencilere ambulans geçişleri için fermuar sistemi anlatıldı
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" etkinliği düzenlendi.

        Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Tosya Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndaki etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, trafikte fermuar sistemi sayesinde acil hastalara daha hızlı ulaşıldığını söyledi.

        Toğrul, "Trafik güvenliği ve acil durum araçlarının geçiş önceliği konusundaki duyarlılığın artırılması, kara yolu üzerinde siren veya tepe lambası gibi acil geçiş işaretlerini fark eden sürücülerin, ambulans, itfaiye, polis ve AFAD gibi araçlara geçiş önceliği tanıması hayati önem arz etmektedir. Öğrencilerimizde farkındalık oluşturması amacıyla düzenlenen etkinliğe katılımlarınızdan ötürü hepinize teşekkür ederim." dedi.

        Etkinlik kapsamında öğrencilere fermuar sisteminin nasıl çalıştığı ve trafik kurallarına uyulmasının önemi hakkında bilgiler verildi.

        ​​​​​​​

        Etkinliğe, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal ve protokol üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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