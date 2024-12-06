Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Toğrul'dan okul ziyareti

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, ilçedeki okullarda incelemede bulundu.

Tosya Fevzipaşa İlkokulu ve Tosya Sakarya Ortaokulu'nu ziyaret eden Toğrul, öğrenci, öğretmen ve diğer personelle bir araya geldi.

Eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Toğrul, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak adına ilçedeki okulları ziyaret ettiklerini söyledi.