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        Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Toğrul'dan okul ziyareti

        Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, ilçedeki okullarda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:52 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:13
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        Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Toğrul'dan okul ziyareti
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        Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, ilçedeki okullarda incelemede bulundu.

        Tosya Fevzipaşa İlkokulu ve Tosya Sakarya Ortaokulu'nu ziyaret eden Toğrul, öğrenci, öğretmen ve diğer personelle bir araya geldi.

        Eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Toğrul, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak adına ilçedeki okulları ziyaret ettiklerini söyledi.

        Özverili çalışmalarından dolayı idarecilere, öğretmenlere ve personele teşekkür eden Toğrul, şunları kaydetti:

        "Okullarımızın ihtiyaçlarını yerinde görmek ve geliştirilmesi gereken alanlarla ilgili fikir alışverişinde bulunmak açısından bu tür ziyaretleri çok önemsiyorum. Öğrencilerimizin en iyi koşullarda eğitim alması ve onların başarısını artıracak imkanları sağlamak önceliğimizdir. Çözüm odaklı çalışmalar yapmak için büyük fırsatlar sunan bu tür ziyaretlerimiz aralıksız devam edecek."

        Galeri
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