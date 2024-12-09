Sisle kaplanan Kastamonu havadan görüntülendi
Sis altında kalan Kastamonu dronla görüntülendi.
Sis altında kalan Kastamonu dronla görüntülendi.
Kentte yaklaşık bir haftadır etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Sabah saatlerinde şehrin üzerine yayılan sis nedeniyle binalar kısmen sis altında kaldı.
Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.
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