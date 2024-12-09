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        Sisle kaplanan Kastamonu havadan görüntülendi

        Sis altında kalan Kastamonu dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:27 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:42
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        Sisle kaplanan Kastamonu havadan görüntülendi
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        Sis altında kalan Kastamonu dronla görüntülendi.

        Kentte yaklaşık bir haftadır etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Sabah saatlerinde şehrin üzerine yayılan sis nedeniyle binalar kısmen sis altında kaldı.

        Sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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