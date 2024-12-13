Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri önleme çalışması yaptı
Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, orman emvali taşıyan araçlara yönelik önleme çalışması gerçekleştirdi.
Hanönü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, orman emvali taşıyan araçlara yönelik önleme çalışması gerçekleştirdi.
Ekiplerce Hanönü- Boyabat kara yolu güzergahında orman emvali taşıyan araçlarda kontrol yapıldı.
Kontrollerde orman emvali taşıyan araçların nakliye tezkereleri ile yükleri kontrol edildi. Kontrol edilen araçlarda usulsüzlüğe rastlanmadı.
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