Tosya'da Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında kermes düzenlendi.

Tosya Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda düzenlenen kermesin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, yöresel kültürü yaşatarak gelecek nesillere aktarmanın büyük önem taşıdığını söyledi.

Haftanın kutlanmasının önemine de dikkat çeken Toğrul, "Öğrencilerimizin bu tür etkinliklerle hem eğlenip hem de kültürel değerlerimizi öğrenmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Bu tür etkinlikler öğrencilerimizin sosyal becerilerini geliştirmelerine de katkı sağlıyor. Katılım gösteren tüm öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ederim." dedi.