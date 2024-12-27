Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 13:33 Güncelleme: 27.12.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kayabaşı köyünden Hanönü istikametine giden İ.Ö'nün kullandığı 34 KPE 05 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.Y. idaresindeki 37 EV 827 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücülerden İ.Y. ile yanında bulunan Ş.U. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! Bugün karar çıkar mı?
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        Almanya Cumhurbaşkanı meclisi feshetti
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        Zaha için sürpriz transfer iddiası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        Sel, safari tesisini de vurdu!
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        En etkili doğal antibiyotik içeren besinler
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        F.Bahçe'nin Rashford'da kozu: Mourinho
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        İletişim Başkanlığı’ndan Kürtçe kitap ve kıymetli mesaj
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Evde yapabileceğiniz kolay egzersiz hareketleri
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        Önce İstanbul sonra Mersin! Yaşlıları hedef aldılar
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        "İlişkiye rızasız girmedik"
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        TFF'den Büyükekşi dönemine yönelik hamle
        Dev dalgalar yola zarar verdi!
        Dev dalgalar yola zarar verdi!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Al Shabab, Fatih Terim'i açıkladı!
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Kazakistan'da düşen yolcu uçağını Rusya mı vurdu?
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Sağanak ve kar yağışı etkili olacak! Çığ tehlikesi sürüyor
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"

        Benzer Haberler

        Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar, İnebolu Sahili'ne hasar ver...
        Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar, İnebolu Sahili'ne hasar ver...
        Doğanyurt Belediye Başkanı Kaya, ilçede göreve başlayan diş hekimini ziyare...
        Doğanyurt Belediye Başkanı Kaya, ilçede göreve başlayan diş hekimini ziyare...
        Kastamonu'da kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi yakalandı
        Kastamonu'da kaçakçılık operasyonlarında 4 kişi yakalandı
        Kastamonu'da dalgalar sahilde hasara yol açtı
        Kastamonu'da dalgalar sahilde hasara yol açtı
        Cide müftüsü, ilçedeki kurumlara ziyaretlerde bulundu
        Cide müftüsü, ilçedeki kurumlara ziyaretlerde bulundu
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 108 santimetreyle Palandöken'de...
        Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 108 santimetreyle Palandöken'de...