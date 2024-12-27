Kastamonu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kayabaşı köyünden Hanönü istikametine giden İ.Ö'nün kullandığı 34 KPE 05 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.Y. idaresindeki 37 EV 827 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden İ.Y. ile yanında bulunan Ş.U. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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