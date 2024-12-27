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        Cide'den kısa kısa

        Cide'de 30 yıl Belediye Başkanlığı yapan Memduh İmer, 103 yaşında hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 17:25 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:54
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        Cide'den kısa kısa
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        Cide'de 30 yıl Belediye Başkanlığı yapan Memduh İmer, 103 yaşında hayatını kaybetti.

        İlçede "Koca reis" olarak bilinen ve 1954 ile 1984 yılları arasında başkanlık yapan İmer, yarın ilçede toprağa verilecek.

        - İlçede "Çaya geliyoruz" projesi

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Çaya Geliyoruz" projesi kapsamında Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Cide İlçe Şube Başkanı ve Kıbrıs Gazisi Ferruh Karayel'i makamında ziyaret etti.

        Ferruh Karayel, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşadıklarını anlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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