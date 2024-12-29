Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 128 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 128 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 128, Nemrut'ta 106, Konaklı'da 93, Kartalkaya'da 90, Ergan'da 88, Davraz'da 72, Yıldız Dağı'nda 70, Saklıkent'te 69, Uludağ'da 64, Zigana'da 57, Hakkari'de 55, Sarıkamış ve Çambaşı'nda 53, Hesarek'te 47, Kop'ta 44, Murat Dağı 42, Mersivan'da 38, Erciyes'te 36, Denizli'de 33, Ilgaz'da 31, Yalnızçam'da 18, Yedikuyular'da 16, Yıldıztepe ve Keltepe'de 15, Gevaş Abalı'da 11 ve Ladik Akdağ'da 2 santimetre ölçüldü.