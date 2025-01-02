İhsangazi Belediyesi 2025 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi
İhsangazi Belediyesi tarafından 2025 Ocak ayı Belediye Meclisinin ilk toplantısı yapıldı.
İhsangazi Belediyesi tarafından 2025 Ocak ayı Belediye Meclisinin ilk toplantısı yapıldı.
Belediye Başkanı Hayati Sağlık başkanlığında yapılan toplantı, belediye toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda denetim, plan ve bütçe ve imar komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı.
Sağlık, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.
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