Kastamonu'da, "İstiklal'den İstikbal'e Tarihi İstiklal Yolu Yürüyüşü" yapıldı

Yürüyüşe Küre Kaymakamı Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, Cumhuriyet Savcısı Feyza Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz ve Küre Devlet Hastanesi Başhekimi Özlem Çalışkan da katıldı.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Küre Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan 170 kişilik grup, Çufadoruğu mevkisinden Ersizlerdere'deki tarihi köprüye kadar yürüdü.

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