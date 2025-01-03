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        Kastamonu'da, "İstiklal'den İstikbal'e Tarihi İstiklal Yolu Yürüyüşü" yapıldı

        Kastamonu'da 170 öğrencinin katılımıyla, "İstiklal'den İstikbal'e Tarihi İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 14:19 Güncelleme: 03.01.2025 - 14:19
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        Kastamonu'da, "İstiklal'den İstikbal'e Tarihi İstiklal Yolu Yürüyüşü" yapıldı
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        Kastamonu'da 170 öğrencinin katılımıyla, "İstiklal'den İstikbal'e Tarihi İstiklal Yolu Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

        Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Küre Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan 170 kişilik grup, Çufadoruğu mevkisinden Ersizlerdere'deki tarihi köprüye kadar yürüdü.

        Yürüyüşe Küre Kaymakamı Zübeyde Aslan, Belediye Başkanı Salih Turan, Cumhuriyet Savcısı Feyza Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz ve Küre Devlet Hastanesi Başhekimi Özlem Çalışkan da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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