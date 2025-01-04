Kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar da kar üzerinde halay çekip oyunlar oynadı.

Ankara başta olmak üzere İstanbul, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum ve Amasya'dan birçok kayakseveri ağırlayan tesiste, hafta sonu nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.