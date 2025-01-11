Kastamonu'da yön tabelasına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde otomobilin yön tabelasına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde otomobilin yön tabelasına çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
M.Ö'nün kullandığı 34 JN 1837 plakalı otomobil, Seydiler ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak yön tabelasına çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Z.O, S.Ö, A.O. ve M.O. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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