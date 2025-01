AK Parti Grup Başkanvekili Gül, Kastamonu Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu:

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidara kırmızı kart gösterdiğini açıklamasıyla ilgili, "Bunlar kırmızı karta alışkın. Çünkü ceplerinde taşıdığı kırmızı kartı bu millet onlara her seçimde gösteriyor." dedi.

Gül, partisinin Hüsnü Tandoğan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Kastamonu İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, eskiden kadının siyasette, okulda, eğitim ve çalışma hayatında olmadığı bir Türkiye'nin bulunduğunu söyledi.

Başörtüsü nedeniyle eskiden kadının her şeyden uzak tutulmaya çalışıldığını belirten Gül, "Kadın sadece temizlik yapsın ama milletvekili olmasın, kadın bu ülkede söz sahibi olmasın, siyasette söz sahibi olmasın, başörtülü ise okul kapılarından geri dönsün. Başörtünün okumada ne işi var, memur olmakta ne işi var, milletvekili olup ne yapacak? Bu başörtüsü laikliğe aykırı diye yasakçı anlayış bizim kızlarımızı okul kapılarından çevirdi, üniversite kapılarından çevirdi. 'Kamu dairelerinde başörtülü öğretmen olmaz.' diye engellediler. Eski Türkiye anlayışına AK Parti son verdi, Recep Tayyip Erdoğan son verdi." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel'in iktidara kırmızı kart gösterdiğine ilişkin açıklamasını değerlendiren Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset üstü konularda Türkiye'nin ay-yıldızlı bayrağının Şam'da, özgür Suriye'de dalgalanmasından gurur duyun. Bu bir siyaset değil, bu bir particilik değil. Memleketin hayrına olan işlerde herkesin gurur duyması lazım. Çıkmış cebinden ne çıkarıyor ana muhalefetin genel başkanı? Kırmızı kart çıkarmış. Büyük bir gururla, 'Yarın size sürprizim var.' dedi. Neymiş sürprizi? O saat gelince cebinden kırmızı kart çıkartmakmış. Bu kırmızı kartı hükümete gösteriyor, Tayyip Erdoğan'a gösteriyor. 'Bunlar gidecek.' diyor.

Bunlar kırmızı karta alışkın. Çünkü ceplerinde taşıdığı kırmızı kartı bu millet onlara her seçimde gösteriyor, her seçimde göstermeye devam edecek. O yüzden kırmızı kartları ceplerinde geziyor beylerin. Biz milletin hakemliğine inanıyoruz. Millet de karar verir. Allah'ın izniyle biz milletimizin her zaman karşısına yüz akıyla çıktık. Hesabı milletimize verdik ve milletimiz neyi emrettiyse onu yaptık."

Vatandaşların meselesinin seçim olmadığını dile getiren Gül, "Bunların asıl seçim heyecanı nedir biliyor musunuz? Bunların seçimde tek kazandıkları yer, CHP Genel Başkanlığı seçimi. Şu anda millette seçim, sandık meselesi yok. CHP Genel Başkanlığı seçiminden başka CHP'nin hiçbir düşüncesi yok. 3 kişi, 4 kişi, CHP'nin daha kendi içinde bir araya gelemeyenlerin ülkemize verebilecekleri hiçbir şey yok. Bunu da en iyi elbette milletimiz biliyor. Biz işimize bakıyoruz, biz yolumuza devam ediyoruz." dedi. - "2028'de de Recep Tayyip Erdoğan ile yolumuza devam edeceğiz" Türkiye'nin 2025 yılında darbe anayasasından kurtulması gerektiğini vurgulayan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özgürlükleri daha güçlü şekilde sürdürmenin kararlı şekilde adımlarını atmaya devam edeceğiz. İşte onlardan biri de yeni ve sivil anayasanın hayata geçmesidir. 2025 yılında inanıyoruz ve diliyoruz ki Türkiye artık darbecilerin anayasasından kurtulur. Milletin anayasasıyla, yeni sivil demokratik bir anayasaya inşallah kavuşur. AK Parti olarak bizler kararlı şekilde takipçisi olacağız. Çünkü milletimiz artık 'Ben kendi anayasamı kendim yapmak istiyorum.' diyor. 'Bu benim anayasam.' diyebileceği bir anayasayı hep beraber inşallah hayata geçireceğiz. Rehavete kapılmadan, 'Her şeyi yaptık.' demeden, AK Parti'nin bu ülkeye daha fazla yapacak çok işi var. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye daha çok yapacak işi var. O yüzden 2028'de de Recep Tayyip Erdoğan ile yolumuza devam edeceğiz, hizmete devam edeceğiz." Gül, Suriye, Şam, Halep ve Hama gibi Filistin'in de özgür olacağını kaydetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ise Bakanlık olarak Kastamonu'da 32 kuruluşta 691 yatılı kapasite ve 534 personelle hizmet sunduklarını söyledi. Kadınların toplumun her alanında yer aldığına işaret eden Madak, "Kadınlarımız bu ülkenin büyümesinin, gelişmesinin, kalkınmasının en büyük gücüdür. Bizler, 2025 Aile Yılı vizyonu ile kadim değerlerimizi koruyacak, ailelerimizi daha güçlü kılacak, kadınlarımıza daha da değer katacak, çocuklarımızı daha sağlıklı bir geleceğe hazırlayacağız. Ailemizi güçlendirerek, toplumu da güçlendireceğiz. Çünkü biz, güçlü bir aileyle güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz" dedi.