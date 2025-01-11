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        Kastamonu'da kaybolan kişiyi arama çalışması 4 gündür sürüyor

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 66 yaşındaki Ömer Doğancıoğlu'nun bulunması için 4 gündür çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 19:48 Güncelleme: 11.01.2025 - 19:48
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        Kastamonu'da kaybolan kişiyi arama çalışması 4 gündür sürüyor
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        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 66 yaşındaki Ömer Doğancıoğlu'nun bulunması için 4 gündür çalışma yürütülüyor.

        Yazıhisar köyündeki evinden 7 Ocak'ta ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Doğancıoğlu'nun yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

        Ekipler, bölgedeki ormanlık alanlar, dere yatakları ve köy çevresinde arama çalışması yürütüyor.

        Çalışmalarla ilgili bilgi alan Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten de ekipleri koordine ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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