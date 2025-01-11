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        Kastamonu'da etkili olan sis dronla görüntülendi

        Kastamonu kent merkezinde sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 18:22 Güncelleme: 11.01.2025 - 18:33
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        Kastamonu'da etkili olan sis dronla görüntülendi
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        Kastamonu kent merkezinde sis hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kent genelinde sis, sabahtan bu yana etkisini sürdürüyor. Şehir merkezinde sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

        Kentin üzerinde sis bulutuyla bütünleşen manzara, dronla görüntülendi.

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        Galeri

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