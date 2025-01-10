Kastamonu'da "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı" başladı

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, "Komisyon olarak inanıyoruz ki kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması sadece kadınlar için değil, toplumun bütünü, dolayısıyla erkekler için de refah ve iyileşme getirecektir." dedi.

Erdoğan, Komisyonun Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Konferans Salonu'nda düzenlediği, Kastamonu, Sinop ile Çankırı'yı kapsayan "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Çalıştayı"nın açılışında, kadın politikalarının en iyi şekilde yürütülmesinin bütün kurumların ve sektörlerin bu yönde işbirliği yapması, eş güdüm içinde çalışmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak fırsat eşitliğinin sağlanması alanında yaşanan gelişmeleri yerinde incelemeyi ve yereldeki temsilcilerin görüşlerini dinlemeyi önemsediklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eşit ve müreffeh bir toplum olmanın ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmanın yolu, kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel alanda var olmasından, kadın erkek eşitliğinin sağlanmasından ve kadınların istihdam piyasasında hak ettiği şekilde yer almasından geçer. Ülkemizde özellikle son 22 yılda kadın erkek fırsat eşitliğinin tesisi, kadının toplumdaki konumunun güçlendirilmesi, kadın haklarının korunması amacıyla anayasal ve yasal düzlemde birçok reform yapıldı. Bu kapsamda kadının iş gücüne katılımı ve istihdamı, sosyal güvenlik destekleri gibi pek çok alanda kayda değer gelişmeler yaşandı."

Erdoğan, kadın istihdamını artırmak amacıyla "Kadın İstihdamının Artırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Konulu Alt Komisyon" kurduklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Komisyon olarak inanıyoruz ki kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması sadece kadınlar için değil, toplumun bütünü, dolayısıyla erkekler için de refah ve iyileşme getirecektir. Bu çerçevede hakkaniyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde erkekler ve kadınlar için fırsatların denkleştirilmesi temel amacımızdır. Kadınlarımızın ekonomide, istihdam piyasasında, eğitimde, bilimde, siyasette güçlenmesinde yürütülen çalışmaların başarısı için konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği, diyalog ve istişare mekanizmasının gerekliliğinin farkındayız. Kadın erkek eşitliği sadece kadınların değil, hepimizin ortak mücadelesi olmalıdır."