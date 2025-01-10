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        Kastamonu'da 2 hükümlü yakalandı

        Kastamonu'da 2 hükümlü yakalanıp cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 23:51 Güncelleme: 10.01.2025 - 23:51
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        Kastamonu'da 2 hükümlü yakalandı
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        Kastamonu'da 2 hükümlü yakalanıp cezaevine konuldu.

        Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmada "Kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan Y.Ş, polislerce gerçekleştirilen operasyonda ise "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından 9 ay 10 gün kesinleşmiş cezası bulunan bir başka kişi yakalandı.

        Hükümlüler, jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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