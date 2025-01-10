Kastamonu'da 2 hükümlü yakalandı

Aranan kişilerin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan çalışmada "Kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan Y.Ş, polislerce gerçekleştirilen operasyonda ise "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından 9 ay 10 gün kesinleşmiş cezası bulunan bir başka kişi yakalandı.

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