Kastamonu merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin 120'den fazla kişiden yaklaşık 30 milyon lira topladığını belirleyen ekipler, Kastamonu, Ankara ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu kapsamda "kooperatif hissesi" satışı adı altında vatandaşlardan para toplandığı, toplanan paralara rağmen vatandaşlara kooperatif hissesi ya da tapu verilmediği tespit edildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğün ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" ve "zimmet" soruşturmasında yaklaşık 4 ay süren çalışma yürüttü.

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