Kastamonu'da taksici cinayeti davasına devam edildi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde taksi şoförü Akif Eymür'ü öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya "kasten öldürme, kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından tutuklu yargılanan sanık M.B. SEGBİS ile katıldı.

M.B. savunma yapmak istemediğini belirtti.

Sanık avukatı ise bilirkişi raporuna itiraz ederek yeni sağlık raporunun alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Akif Eymür, 22 Nisan 2024'te Toygaören köyünün ormanlık alanında silahla vurulmuş halde ölü olarak bulunmuş, cinayeti işlediği tespit edilen M.B. ise tutuklanmıştı.