Kastamonu'da sinyalizasyon direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kastamonu'da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kastamonu'da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Doğu Çevre Yolu'nda Seçkin B. (36) idaresindeki 57 AAB 650 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Gülseren B. (36), ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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