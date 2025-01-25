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        Kastamonu'da sinyalizasyon direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kastamonu'da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 14:25 Güncelleme: 25.01.2025 - 14:25
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        Kastamonu'da sinyalizasyon direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kastamonu'da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Doğu Çevre Yolu'nda Seçkin B. (36) idaresindeki 57 AAB 650 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Gülseren B. (36), ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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