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        Kastamonu'da sıcak havaya aldanan kardelenler çiçek açtı

        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da sıcak havaya aldanan "baharın müjdecisi" kardelenler, erken çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 11:42 Güncelleme: 31.01.2025 - 11:42
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        Kastamonu'da sıcak havaya aldanan kardelenler çiçek açtı
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        BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da sıcak havaya aldanan "baharın müjdecisi" kardelenler, erken çiçek açtı.

        Şenpazar ilçesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken çiçek açan kardelenler, doğayı süsledi.

        Mart ayında karın içinden çıkan kardelenlerin ocak ayında çiçek açması, vatandaşları şaşırttı.

        Aşıklı Köyü Muhtarı Yüksel Erdoğan, AA muhabirine, bölgelerinde kasım ayında kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

        Sonraki aylarda ise kar yağışı gerçekleşmediğini belirten Erdoğan, "Kardelenler eskiden baharda açardı. Şimdi kış olmadığı için erken açıyor. Şu anda boyunları bükük kaldı. Kışın girişinde 50 santimetre kar yağdı. Daha sonra yağmadı." dedi.

        Kardelenlerin açmasıyla doğanın süslendiğini dile getiren Erdoğan, "Az kar yağıyor. Kar yağmazsa çıkmıyor. Eskiden kasımda yağardı, mart ayına kadar her yer kapalı olurdu. Kardelenler mart ayında karın içinden çıkardı. Bu yıl kardelenler erken çiçek açtı." diye konuştu.

        Kar yağışının olmamasının kendilerini üzdüğünü vurgulayan Erdoğan, "Su kıtlığı oluyor. Eskiden su kıtlığı çekmezdik. Alışık olduğumuz bir durum değil. Şu anda burada bir metre kar olması lazım ancak 20 derece sıcaklık var." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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