Tosya'da şehit Ufuk Deniz kabri başında anıldı
Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında anıldı.
Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz, Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki kabri başında anıldı.
Van'da 2020'de şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz için Tosya Asri Mezarlığı'nda bulunan şehitlikteki kabri başında anma töreni düzenlendi.
Törende Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi. Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, beraberindekilerle şehitlikte bulunan şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.
Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Erdem Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Takır, CHP İlçe Başkanı Mehmet Sami Özcan, MHP İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, gaziler ile vatandaşlar katıldı.
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