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        Kastamonu'da kar nedeniyle 195 köye ulaşım sağlanamıyor

        Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 195 köy yolunun açılması için çalışma yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:50 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:50
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        Kastamonu'da kar nedeniyle 195 köye ulaşım sağlanamıyor
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        Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 195 köy yolunun açılması için çalışma yapılıyor.

        İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

        Kar yağışı nedeniyle Abana'da 6, Cide ve Azdavay'da 14'er, Çatalzeytin ve Bozkurt'ta 23'er, Devrekani'de 8, Doğanyurt'ta 10, İnebolu'da 51, Küre'de 32, Pınarbaşı'nda 1 ve Şenpazar'da 13 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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