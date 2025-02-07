Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil'den eğitim merkezine ziyaret

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya Belediyesi Eğitim Merkezinde incelemede bulundu.

Tosya Belediyesi Kültür Merkezi bünyesinde faaliyetlerine devam eden eğitim merkezini ziyaret eden Kavaklıgil, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kavaklıgil, burada yaptığı konuşmada, merkezin her yıl başarısının katlanarak arttığını söyledi.

Eğitim merkezinin 2019-2020 eğitim öğretim yılında faaliyete başladığını hatırlatan Kavaklıgil, şunları kaydetti:

"Tosya Belediyesi Eğitim Merkezi, açıldığı günden itibaren her yıl başarı oranını katlayarak ilçemiz gençlerinin nitelikli okullara yerleşmesini sağlıyor. 2021 yılında eğitim merkezimizde kurslara katılan 64 öğrencimizden 34'ü fen lisesini kazanırken, 2022 yılında bu rakam 76 öğrenciden 44'e, 2023 yılında 82 öğrenciden 47'ye yükseldi. 2024 yılında ise 105 öğrencimiz ile kurslarımız faaliyetlerine devam ederken, 48 öğrencimiz fen liselerine yerleşti. 2025 yılında ise 67 öğrencimizle eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Merkezimiz, geride bırakılan 5 yılda 2 Türkiye birincisi, 3 il birincisi, 5 de ilçe birincisi, ikincisi ve üçüncüsü çıkartmıştır."