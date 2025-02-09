Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı

        Kastamonu'da meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Cide-Doğanyurt kara yolu çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 12:29 Güncelleme: 09.02.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı
        ABONE OL

        Kastamonu'da meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Cide-Doğanyurt kara yolu çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

        Cide-Doğanyurt kara yolunun İlyasbey köyü mevkisinde etkili olan yağışların ardından küçük çaplı heyalan oluştu.

        Bir süre ulaşıma kapanan yol, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardandan tekrar ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        Marmara ve Ege'de fırtınaya dikkat!
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Şimşek'ten enflasyon mesajı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Tuzla'da kolonlarından ses gelen 4 katlı bina tahliye edildi
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?

        Benzer Haberler

        Kastamonu, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle 117 köye ulaşım sağlanamıyor
        Kastamonu, Amasya ve Tokat'ta kar nedeniyle 117 köye ulaşım sağlanamıyor
        Kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki kadın hastaneye ulaştı...
        Kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan 80 yaşındaki kadın hastaneye ulaştı...
        Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki orman dronla görüntülendi
        Karla kaplanan Ilgaz Dağı'ndaki orman dronla görüntülendi
        Kastamonu'da kardan dolayı yolu kapanan köylerdeki 3 hasta ekiplerce hastan...
        Kastamonu'da kardan dolayı yolu kapanan köylerdeki 3 hasta ekiplerce hastan...
        Cide'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Cide'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Kastamonu'da sağanak nedeniyle dere yatağındaki istinat duvarları çöktü
        Kastamonu'da sağanak nedeniyle dere yatağındaki istinat duvarları çöktü