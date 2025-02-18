Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

Bölgede kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz geçitlerinde kar şiddetini artırdı.

Kar yağışının ardından 178 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kent merkezinde de aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının oluşturduğu manzara dron ile görüntülendi.