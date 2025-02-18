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        Kastamonu'dan geçtiği sırada aort damarı yırtılan Azerbaycanlı tır şoförü ameliyat edildi

        Azerbaycanlı tır şoförü, Kastamonu'nun Tosya ilçesinden geçtiği sırada rahatsızlanınca hastaneye başvurdu, aort damarı yırtıldığı belirlenen şoför, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 14:38 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:50
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        Kastamonu'dan geçtiği sırada aort damarı yırtılan Azerbaycanlı tır şoförü ameliyat edildi
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        Azerbaycanlı tır şoförü, Kastamonu'nun Tosya ilçesinden geçtiği sırada rahatsızlanınca hastaneye başvurdu, aort damarı yırtıldığı belirlenen şoför, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Uluslararası tır şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Azerbaycanlı Asım Seferov Hümbetağaoğlu, Kastamonu'da D-100 kara yolunun Tosya bölümünden geçtiği sırada şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Tosya Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu.

        Aort damarının yırtıldığının belirlenmesi üzerine Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Hümbetağaoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Güler Gülsen Ersoy ve Opr. Dr. Üzeyir Yılmaz tarafından muayene edildi.

        Ersoy ve Yılmaz tarafından acil ameliyata alınan Hümbetağaoğlu, yaklaşık 4 saat süren başarılı operasyon sonucunda sağlığına kavuştu. Azerbaycanlı hasta, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilecek.

        Dr. Öğretim Üyesi Ersoy, yaptığı açıklamada, başarılı ameliyattan dolayı tüm ekibe teşekkür ederek, çok mutlu olduklarını belirtti.

        Opr. Dr. Yılmaz ise hastayı kısa sürede ameliyata hazırladıklarını ifade ederek, "Çok yüksek riskli bir ameliyat. Her şey iyi gitse bile yüzde 50'nin üzerinde ölüm riski olan bir ameliyat. Çok şükür ameliyat başarılı geçti. Hastamız çok çabuk şekilde toparladı. Kendisini taburcu etmeye hazırlanıyoruz." dedi.

        Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzman Çağdaş Derdiyok da başarılı geçen ameliyat dolayısıyla tüm ekibi kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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