Cide'de kar yağışı etkili oluyor

İlçede etkili olan kar yağışının ulaşımda aksamaya neden olmaması için köy yollarında İlçe İzel İdare ekipleri, ilçe merkezinde de belediye ekipleri çalışma yürütüyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

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