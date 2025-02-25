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        Kastamonu'da büyük bölümü buz tutan gölet dronla görüntülendi

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde büyük bölümü buz tutan Yumurtacı Göleti dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 13:41 Güncelleme: 25.02.2025 - 13:45
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        Kastamonu'da büyük bölümü buz tutan gölet dronla görüntülendi
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        Kastamonu'nun Daday ilçesinde büyük bölümü buz tutan Yumurtacı Göleti dronla görüntülendi.

        Kent merkezi ve ilçelerde son günlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Soğuk hava nedeniyle Daday ilçesindeki Yumurtacı Göleti'nin büyük bölümü buz tuttu. Buz tutan gölet dron ile görüntülendi.

        Öte yandan soğuk hava nedeniyle kentteki süs havuzları da buz tuttu, bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

        Kentte yarın da soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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