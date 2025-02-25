Kastamonu'da büyük bölümü buz tutan gölet dronla görüntülendi

Kentte yarın da soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

Öte yandan soğuk hava nedeniyle kentteki süs havuzları da buz tuttu, bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kent merkezi ve ilçelerde son günlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.