Kastamonu'da yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Son günlerde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli bir çalışma yapmaya karar verdi.
Çalışma sonucu ilçede belirlenen bazı alanlara yaban hayvanları için su ve yem bırakıldı.
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