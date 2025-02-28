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        Kastamonu'da ortaokul öğrencileri maniler okuyarak ramazanın gelişini kutladı

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde öğrenciler, maniler okuyarak ramazanın gelişini kutladı ve mahalle davulcusuyla ilçeyi dolaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:00 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:27
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        Kastamonu'da ortaokul öğrencileri maniler okuyarak ramazanın gelişini kutladı
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        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde öğrenciler, maniler okuyarak ramazanın gelişini kutladı ve mahalle davulcusuyla ilçeyi dolaştı.

        İhsangazi Merkez Camisi'nde kılınan Cuma namazı sonrası mahalle davulcusu ve İhsangazi Ortaokul öğrencileri cemaate maniler söyledi.

        Öğrenciler camiden çıkan cemaate lokum ikramında bulundu.

        Daha sonra davulcu ile beraber maniler okuyarak mahalleleri dolaşan öğrenciler ramazan ayının gelişini kutladı.

        Vatandaşlar öğrencilerin maniler okumasını ilgiyle izledi.

        İhsangazi İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Murat Çetinkaya, AA muhabirine, şunları söyledi:

        "Milli Eğitim Bakanlığımızın 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında erdemli insan ve değerlerine sahip çıkan insan modeli yetiştirmek amacımız oldu. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ortak protokolü kapsamında 'Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)' projesi kapsamında yaptığımız bir etkinlik. Öğrencilerimize ramazan ayını sevdirmek, ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak, eski değerlerimizi yeniden canlandırmak için böyle bir etkinlik planladık."

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