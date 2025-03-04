Taşköprü Belediyesi aşevi, ramazanda 350 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor

Vatandaşlarla samimi bağ kurulduğunu anlatan Arslan, "Aşevimiz, her gün 350 kişiye sıcak yemek ulaştırarak dayanışma ruhunu büyütmeye devam ediyor. Hayırsever vatandaşlarımız, "Aşımız paylaştıkça çoğalıyor" diyerek daha fazla hemşehrimize ulaşmamıza destek olabilir." dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllere dokunan bir hizmet sunduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.