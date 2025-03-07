Kastamonu'da sulama kanalında bulunan cesetle ilgili davada 3 sanığın yargılanmasına başlandı

Kastamonu'da geçen yıl sulama kanalında bulunan cesetle ilgili davada tutuklu 3 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Niyazi K. ve Esat Ö. katıldı, Şerife K. ile cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Tutuklu sanık Niyazi K, savunmasında Şerife K. ile bir yıldır gönül ilişkilerinin olduğunu söyledi.

Maktul Adem Yeşilgil'in Şerife K'nin eniştesi olduğunu anlatan Niyazi K, "Şerife'ye 'Sen beni, ben de seni bırakayım. Şu ana kadar olan oldu, böyle giderse yuvam dağılacak.' dedim. Peşimi bırakmadı, beni tuzağına düşürdü." diye konuştu.

Olay günü Şerife K'nin eniştesinde 10 milyon lira olduğunu söyleyerek kendisini kandırdığını öne süren Niyazi K, şöyle devam etti:

"Bu parayı alıp kaçalım.' dedi. 'Nasıl alacağız?' diye sorduğumda 'Ben ayarlayacağım.' dedi. 'Ben hastalandım diye eniştemi Kastamonu'ya çağıracağım.' dedi. Biz, Murat, Yavuz ve Şerife ile bu parayı almaya karar verdik. Murat ve Yavuz, öncesinde buluşma yerinin orada ekin tarlasına saklandı. Biz Adem ile buluşma yerine gidince Murat ile Yavuz, saklandıkları ekin tarlasından çıktı. Murat silahı ateşledi. Ben hiç cinayeti düşünmedim. 'Belki kavga olur.' dedim ama bunu hiç düşünmemiştim. Maktulün başını kim kesti bilmiyorum. Olay sırasında alkol ve uyuşturucunun etkisi altındaydım. Kesik başın fotoğrafı nasıl oldu da benim telefonumdan çekildi bilmiyorum."

- "Arkamdan iş çevirmiş"

Sanık Şerife K, şiddet uyguladığı için eşine boşanma davası açtığını ama eniştesiyle ilişkisinin olmadığını savundu.

Niyazi'nin kendisini kandırdığını öne süren Şerife K, şöyle konuştu:

"'Seni Allah çıkardı karşıma, sana bugüne kadar çektiklerini unutturacağım.' dedi. 'Enişten Adem Yeşilgil'i çağırıp ona gideceğimizi söyleyelim, bize destek çıkacak tek kişi enişten.' dedi. Ben de buna inandım. Aradı ve çağırdı. Eniştem aracını biraz ileriye sürdü. Niyazi, üzerine montunu alıp araçtan indi. Yarım saat sonra ıslak bir şekilde geri geldi. 'Eniştem nerede?' diye sordum. 'Soru sorma, beynini patlatırım, sıra sana da gelecek.' dedi. Oradan benzinliğe gittik. Bagajdan silah ve mermi alıp çantama koydu. 'Senin de ecelin geldi.' diye beni ormana götürdü. Telefonuma ateş edip dağıttı. Sürekli bir şeyler içiyordu. Ben de sigara içtim, başım çok fena şekilde döndü. Biz kaçacaktık, bize yardımcı olacağını zannediyordum. Arkamdan iş çevirmiş. Telefonda eniştemin kafasının resmini gösterdi, vücudu yoktu, korktum."