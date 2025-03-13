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        Kastamonu'da bir kişinin baltayla öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kastamonu'da bir kişinin baltayla öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmasıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:18 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:18
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        Kastamonu'da bir kişinin baltayla öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Kastamonu'da bir kişinin baltayla öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmasıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık Behice Ç, tutuksuz sanıklar eşi Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç. ile avukatlar katıldı.

        Sanık Behice Ç, savunmasında, daha önce alınan HTS raporuna bir diyeceğinin olmadığını belirterek, "Önce Allah'a sonra adaletinize sığınıyorum. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.

        Ümit Ç. ise HTS kayıtlarının söylediklerini destekler nitelikte olduğunu belirterek, "Olay sırasında ben köyde değildim. Köyde yoktum. Olayla ilgim yok, diyeceğim başka bir şey de yoktur." savunmasını yaptı.

        Mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp 4. İhtisas Kurulundan Behice Ç'nin cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor alınmasına karar verdi.

        Behice Ç'nin tutukluluğunun devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Kastamonu merkeze bağlı Ahlat köyünde 17 Temmuz 2023'te dereye atılmış çuvalın içinde Satı Doğruoğlu'na (57) ait ceset bulunmuş, kan izlerinden yola çıkan jandarma ekipleri Behice Ç, eşi Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç'yi gözaltına almıştı. Tutuklanan şüphelilerden Ümit Ç, ve Bayram Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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