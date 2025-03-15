Bozkurt'ta Tıp Bayramı'nda anlamlı buluşma
Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.
Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.
Bozkurt Belediyesi tarafından Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına sağlık çalışanları aileleri ile katıldı.
Kaymakam Hasan Erdoğan ve Belediye Başkanı Muammer Yanık, sağlık çalışanlarını masalarında ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.
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