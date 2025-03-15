Bozkurt'ta Tıp Bayramı'nda anlamlı buluşma

Kaymakam Hasan Erdoğan ve Belediye Başkanı Muammer Yanık, sağlık çalışanlarını masalarında ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Bozkurt Belediyesi tarafından Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına sağlık çalışanları aileleri ile katıldı.

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