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        Bozkurt'ta Tıp Bayramı'nda anlamlı buluşma

        Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 01:08 Güncelleme: 15.03.2025 - 01:08
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        Bozkurt'ta Tıp Bayramı'nda anlamlı buluşma
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        Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

        Bozkurt Belediyesi tarafından Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına sağlık çalışanları aileleri ile katıldı.

        Kaymakam Hasan Erdoğan ve Belediye Başkanı Muammer Yanık, sağlık çalışanlarını masalarında ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

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