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        Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 00:12 Güncelleme: 17.03.2025 - 00:12
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        Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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        Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        İbrahimli köyü Eğerlik Mahallesi'nde Haşim Sarıalioğlu'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör devrildi.

        Traktörün altında kalan Sarıalioğlu hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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