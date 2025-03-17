Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Kastamonu'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
İbrahimli köyü Eğerlik Mahallesi'nde Haşim Sarıalioğlu'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör devrildi.
Traktörün altında kalan Sarıalioğlu hayatını kaybetti.
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