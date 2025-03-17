Cide'de çocuklara cami sevgisi aşılanıyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, çocukların camiye olan ilgilerini artırmak ve ramazan ayının manevi atmosferini yaşamalarını sağlamak için çalışma yürütülüyor.

Fatih Cami İmam Hatibi Orhan Gürçay'ın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara camide iftar yemeği ikram edildi ve çeşitli hediyeler verildi.

İmam hatip Orhan Gürçay, etkinliğin amacının çocukların gönül dünyalarında güzel bir iz bırakmak ve onlara cami sevgisini aşılamak olduğunu belirtti.

Bu tür etkinliklerin, çocukların dini değerlerle erken yaşta tanışmalarına ve cami kültürünü benimsemelerine yardımcı olduğunu vurgulayan Gürçay, programın, çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkı sağladığını belirtti.