Kastamonu'da taksiciyi öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
Kastamonu'nun Araç ilçesinde taksi şoförü Akif Eymür'ü öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Kastamonu'nun Araç ilçesinde taksi şoförü Akif Eymür'ü öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "kasten öldürme, kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından tutuklu yargılanan sanık M.B, SEGBİS aracılığıyla katıldı.
M.B. savunmasında cinayeti planlayarak ya da tasarlayarak yapmadığını söyleyerek ek süre istediğini belirtti.
Mahkeme heyeti, sanığı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık M.B'ye ayrıca gece vakti hırsızlık suçundan 9 yıl 2 ay, ruhsatsız ateşli silah taşıma veya bulundurma suçundan da 2 yıl hapis cezası ile 1000 lira idari para cezası verildi.
Taksi şoförü Akif Eymür, 22 Nisan 2024'te Toygaören köyünün ormanlık alanında silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş, cinayeti işlediği tespit edilen M.B. ise tutuklanmıştı.
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