Kastamonu'da taksiciyi öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, sanığı kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık M.B'ye ayrıca gece vakti hırsızlık suçundan 9 yıl 2 ay, ruhsatsız ateşli silah taşıma veya bulundurma suçundan da 2 yıl hapis cezası ile 1000 lira idari para cezası verildi.

M.B. savunmasında cinayeti planlayarak ya da tasarlayarak yapmadığını söyleyerek ek süre istediğini belirtti.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "kasten öldürme, kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından tutuklu yargılanan sanık M.B, SEGBİS aracılığıyla katıldı.

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