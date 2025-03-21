Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor

Karayolları ve Özel İdare ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yollarda çalışma yapıyor.

Bölgede salı gününden bu yana etkili olan soğuk hava, bugün sabah saatleri itibarıyla yerini kar yağışına bıraktı.

Kastamonu'da kent merkezi ile yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.