İhsangazi Kaymakamı, özel eğitim öğrencisine forma hediye etti

Kastamonu İhsangazi Kaymakamı Erkan Şahin, özel eğitim öğrencisine isminin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye etti.

Sipahiler köyünde yaşayan özel eğitim öğrencisini evinde ziyaret eden Erkan Şahin öğrencinin forma isteğini yerine getirdi.

Kayamka Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Kılıç, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tuna Tafracı,Öğretmeni Damla Nur Alcan ve İhsangazi İlkokulu ve Ortaokulu idarecileri ile birlikte özel eğitim öğrencisi Raşit Can Akça'yı tekrar ziyaret ederek adının yazılı olduğu formayı ve kırtasiye seti hediye etti.

Kaymakam Erkan Şahin "Daha önce özel eğitim gören öğrencilerimizi evlerinde ziyaret etmiştik. Raşit'e bizden istediğin bir şey var mı deyince 'Galatasaray forması' dedi. Bizde kendisinin bu isteğini yerine getirdik. Onların mutluluğu çok önemli" dedi.

Öğretmeni Damla Nur Alcan ise formanın öğrencisini çok mutlu ettiğini söyledi.