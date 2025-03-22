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        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı

        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 14:07 Güncelleme: 22.03.2025 - 14:07
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        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Valilikten alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan yağış, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.

        Kar yağışı nedeniyle Bozkurt ilçesinde 8 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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