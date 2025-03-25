Kastamonu'da silahlı kavga şüphelisi 2 kişi yakalandı

Kastamonu'da çıkan silahlı kavganın ardından kaçan 1'i yaralı 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Cebrail Mahallesi'nde gece saatlerinde iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu şüphelilerden biri diğerine tabancayla ateş etti.

Olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri biri hafif yaralanan 2 şüphelinin olay yerinden kaçtığını belirledi.

Polis yaptığı çalışma sonucu birini silahla iki şüpheliyi de farklı noktalarda yakalayarak gözaltına aldı.

Altı yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu için olay yerinden kaçtığı tespit edilen yaralı, tedavisi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.