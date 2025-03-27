Kastamonu'dan Kadir Gecesi idrak edildi
Kastamonu'nun Hanönü ve Cide ilçelerinde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.
Kastamonu'nun Hanönü ve Cide ilçelerinde Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.
İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan, Hanönü Şeyh Şaban-ı Veli Camisi'nde sohbete katıldı.
İlçe genelindeki tüm camilerde yapılan duaların ardından program sona erdi.
Hanönü Belediyesi ve hayırseverler tarafından hazırlanan ikramlar cami çıkışı vatandaşlara dağıtıldı.
- Cide
Cide'de, Kadir Gecesi, merkez ve köy camilerinde coşkuyla idrak edildi.
Müftüsü Sinan Eravcı, Kara Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen programda, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemine dair konuşma yaptı.
Programın sonunda Kadir Gecesi dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.
Namaz çıkışı vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.