Kastamonu'dan Kadir Gecesi idrak edildi

Müftüsü Sinan Eravcı, Kara Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen programda, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Hanönü Belediyesi ve hayırseverler tarafından hazırlanan ikramlar cami çıkışı vatandaşlara dağıtıldı.

İlçe genelindeki tüm camilerde yapılan duaların ardından program sona erdi.

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